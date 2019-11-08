Підрив автівки, який стався напередодні у Києві, кваліфікували за статтею "умисне вбивство". Загинула одна людина, двох поранено. Відомо, що один із постраждалих - підприємець Ігор Сало, власник фармацевтичного бізнесу. У поліції розглядають версію, що саме на нього і був організований замах.

Деталі злочину збирав Даніїл Снісар.

Момент вибуху Мерседеса на Житомирській трасі зафіксував відеореєстратор однієї з автівок. Вибуховий пристрій спрацював, щойно іномарка бізнес-класу зупинилася перед світлофором - на повороті до селища Чайки. Очевидці розповідають - ударну хвилю відчули за кількасот метрів.

"Рвонуло, волна була там, без понятия. В складі були. Там такой грохот стояв".

Правоохоронці, які працювали на місті події, встановили - вибухівку запустили дистанційно. Її на дах броньованого Мерседеса жбурнув мотоцикліст - і втік. Вибухом дах Мерседеса розбило вщент. Один із пасажирів загинув на місці. Власника іномарки - відомого бізнесмена Ігоря Сала та його водія - ушпиталили. До лікарні з пораненнями також потрапив кермувальник, машина якого була поруч.

"Загиблим виявився працівник поліції охорони, який здійснював охорону згідно договору. Також у лікарняних закладах перебуває підприємець та його водій. В ході розшукових першочергових оперативних заходів, нами було встановлено, що до автомобіля ззаду під'їхав мотоцикліст, який поклав на дах автомобіля вибуховий пристрій. Від'їхав і на відстані, скоріш за все, привів у дію цей вибуховий пристрій", - повідомив Віктор Нечитайло, в.о. начальника ГУ НП у Києві.

За однією з версій поліції, мішенню зловмисників був власник іномарки - Ігор Сало, директор фармацевтичної компанії.

Віктор Нечитайло, в.о. начальника ГУ НП у Києві.

"Вказана подія кваліфікована за частиною 2 статті 115 ККУ - умисне вбивство. На теперішній час вживаються усі заходи, щодо встановлення та затримання усіх осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення. Слідством розглядається декілька версій цього кримінального правопорушення, але одною із головних ми розглядаємо підприємницьку діяльність потерпілого.

Наразі тривають пошуки мотоцикліста, який кинув вибухівку. Зловмисникові світить до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення.