В Украине сформировался теневой рынок земли. Способов обхода моратория на продажу земли по меньшей мере 12. об этом рассказал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, сообщает "Радио НВ".

"Теневой рынок существует. И один из постулатов земельной реформы - этот рынок легализовать. Мы видим, что по таким схемам уже отчуждено около 1,5 млн га земель через договоры аренды, наследство, мену - всего вообще 12 юридических механизмов обхода моратория", - сказал он.

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По словам замминистра, при таких схемах фермеры-арендаторы находятся под угрозой, так как землевладелец может заключить параллельный договор аренды или мены с третьим лицом. Мошенникам несложно уговорить владельцев земельных паев на сделку, особенно если речь идет о малообеспеченных сельских пенсионерах. В то же время, в случае снятия моратория действующие арендаторы получат право приоритетного выкупа участка у его хозяина.

"Существующая ситуация порождает рейдерство. Фермеры приходят собирать урождай, а земля уже не у них. Вы же не пойдете судиться с 80-летней бабушкой. А если пойдете, результат будет очевидным", - объяснил Высоцкий.

Ранее мы писали о том, что новый премьер объяснил, как будет работать рынок земли.