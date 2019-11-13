Імпічмент: нова фаза. В американському конгресі пів години тому стартували відкриті слухання - свідків допитуватимуть тепер уже публічно. Руку на пульсі американської політики тримає у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Від нього дізнаємося подробиці.

Відсьогодні увага американців буде прикута до телеекранів, оскільки все, що відбувається, - уперше транслюватимуть у прямому ефірі. Спочатку два тижні проводитиме слухання комітет із розвідки. Потім - свої засідання розпочне юридичний комітет Палати представників, який і повинен підготувати чернетку резолюції про імпічмент президента. Підсумковий документ має базуватися на показаннях свідків, тому відсьогодні політиків і дипломатів знову викликають у Конгрес.

Для перших слухань запросили дві ключові персони, на свідчення яких демократи дуже розраховують. Нинішнього керівника американського посольства в Києві Вільяма Тейлора (від нього здебільшого хочуть почути, що військову допомогу Києву Дональд Трамп ставив у залежність від початку розслідування стосовно Байдена) і заступника держсекретаря Джорджа Кента (від нього очікують заяв щодо так званої "тіньової політики" стосовно України - коли переговори з командою Зеленського велися, минаючи Держдеп, через особистого юриста Трампа Руді Джуліані). Уже є й повістка на п'ятницю - екс-послу Марі Йованович, яку президент розпорядився відкликати з Києва.

Що показово - демократи диктують тут свої правила. Команда Трампа вимагала, щоб представникам Білого дому та президентським юристам дозволили бути присутніми, але в цьому їм відмовили. Як і в праві викликати багатьох свідків. Зокрема, республіканці хотіли допитати й сина колишнього віце-президента Хантера Байдена, і загадкового автора скарги на Трампа, через якого й почався весь скандал. Але, за правилами, список свідків затверджує особисто глава комітету - демократ Адам Шифф, а його відповідь заздалегідь зрозуміла. Категоричне "ні".

Ще одне нововведення: традиційно питання свідкам могли ставити тільки конгресмени, але спеціально для цього випадку процедуру змінили. Надали таку можливість ще й команді запрошених юристів. Сенсацій та одкровень очікується безліч - тож протягом двох тижнів трансляції з Капітолійського пагорба за рейтингами явно поб'ють найпопулярніші телесеріали.