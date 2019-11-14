В ОБСЕ подтвердили завершение разведения сил в Петровском [ Редактировать ]
Миссия ОБСЕ в Украине подтвердила, что на Донбассе завершен отвод сил и средств на участке разведение в районе Петровского. Об этом говорится на сайте ОБСЕ.
"Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Петровского вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) 9 ноября, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за пределы участка разведения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в СНБО назвали первый шаг для возвращения Донбасса.
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