Какие блюда нельзя есть с хлебом [ Редактировать ]
Многие люди привыкли есть хлеб со всеми блюдами. Однако врачи предупреждают, что далеко не все можно "заедать" хлебом. О ряде таких продуктов пишет rambler.ru.
Хлеб лучше не есть с жирной пищей: рыбой, сметаной, мясом, салом, наваристым бульоном. Белый хлеб, смешавшись с жирной пищей, замедлит ее переработку и вывод из организма. В таком случае остатки пищи начнут гнить в кишечнике. Жирную пищу лучше есть с черным хлебом, но при этом обязательно с зеленью.
Каким бы вкусным ни было варенье, есть его с хлебом не рекомендуется. Как и любое сладкое блюдо. Вздутие живота, газообразование в кишечнике и прочие "прелести" - это все, чем наградит вас такой прием пищи. А если вспомнить, что и хлеб, и сладости - это источник углеводов, ко всему этому добавляется лишний вес.
Хлеб, помимо всего прочего, это еще и крахмал. А продукты с большим содержанием крахмала желательно употреблять отдельно от других видов продуктов с крахмалом. Поэтому нет смысла есть с хлебом плов, каши, картофель, макароны. Это и для желудка тяжело, и для веса плохо.
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