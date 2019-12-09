Святкові ілюмінації під час різдвяних та новорічних свят

Більшість німців цьогоріч збираються відмовитися від святкової ілюмінації під час різдвяних та новорічних свят - заради клімату. Це результати недавнього опитування.

Мовляв, у такий спосіб хочуть заощадити на електроенергії та використанні матеріалу з пластику. А от щодо святкової ілюмінації на Ярмарках та вулицях німецьких міст, то кількість прихильників і противників однакова. 44 відсотки жителів - "за" і стільки ж "проти".