В понедельник, 9 декабря, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель будут на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, передает "РБК-Украина".

Тимошенко отметил, что Оржель и Витренко будут принимать участие в обсуждении вопросов газа.

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"О делегации. Зная вопрос по газу, в составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, касающихся них", - сказал он.

Тимошенко добавил, что как советники будут присутствовать и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандской встречи".