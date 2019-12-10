Курс биткоина резко "обвалился" [ Редактировать ]
Курс биткоина, фото: unsplash.com
Во вторник, 10 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $132.11. За месяц курс упал на $1700.
Теперь за монету предлагают $7345.23.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $147.35;
- Litecoin $44.48;
- Bitcoin Cash $208.28.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
по теме
Prev Next
05 декабря 2019 08:52
Курс биткоина резко "взлетел"
В четверг, 5 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос
03 декабря 2019 08:46
Курс биткоина резко вырос
Курс самой популярной криптовалюты биткоина продолжает стремительно расти
01 декабря 2019 16:36
Курс биткоина рекордно "рухнул"
В воскресенье, 1 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал
30 ноября 2019 00:50
Курс биткоина резко "взлетел"
В субботу, 30 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос
29 ноября 2019 00:12
Курс биткоина стремительно растет
В пятницу, 28 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос