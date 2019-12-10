Во вторник, 10 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $132.11. За месяц курс упал на $1700.

Теперь за монету предлагают $7345.23.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $147.35;

Litecoin $44.48;

Bitcoin Cash $208.28.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.