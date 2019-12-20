У Дніпрі оголосили полювання на незаконні ялинкові базари. Озброївшись адмінпротоколами, чиновники влаштували рейд на зелені острівці пухнастих деревцят, яким не судилося вирости. Кажуть, до них надходять десятки скарг на відсутність чіпів та самовільне місце реалізації. У рейд вирушила і наша знімальна група. Чи знайшли порушників - дивіться у наступному матеріалі.

Кожне дерево, яке продають на ялинкових базарах, обов'язково повинне бути промаркованим пластиковими бірками або самоклейними стрічками зі штрих-кодом. Щоб перевірити законність зрубаного дерева, цей штрих-код потрібно ввести на сайті ukrforest - обравши послугу "перевірка ялинки".

Тож дніпровські інспектори вирушили на перевірку, чи всі ялинки в місті прочиповані. І ось перший пункт - вулиця Титова. Тут справжня ялинкова алея. 800 красунь привезли з різних куточків України. Побачивши перевірку продавці поспіхом починають чіпляти штрихкоди. Кажуть, нещодавно розвантажили, не встигли повісити.

"Все проверяется, все штампировано. Если проверить штрихкод, то в базе Украины выдает, что елка срублена законно. На каждой елке еще есть клеймо с лесничества", - говорить Гурген Ширинян, продавець ялинок.

В основному нечисті підприємці ховаються у дворах та у віддалених районах міста. Інспектори вже вилучили 60 ялинок. На одній торговій точці не було жодних документів, ані на оренду місця торгівлі, ані на ялинки. Звідки дерева невідомо.

"Идет штраф от 800 до 1300, это згідно адмінісративного кодекса про правопорушення и полное изъятие елок", - говорить Павло Потапчук, юрист інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради.

Загалом по Дніпру цьогоріч видали 160 дозволів на продаж ялинок.

"Документы на саму елку, на приобретение. Есть так же, к примеру, договор аренды земли. Вытяги разные, что это например частники с указанием кведов. К примеру. Вирощування інших багаторічних культур", - говорить Іван Муравський, власник торгівельної точки.

Інспектори сподіваються, що ялинкові реалізатори будуть сумлінними і коли торгівля завершиться - вони приберуть і дерева, і територію, де продавали. Інакше на них чекає штраф - 800 гривень. Якщо торгівці завдадуть шкоди благоустрою, то сума збільшиться.

"В договоре прописано четко. По окончанию действия договора предприниматель должен, скажем, привести объект благоустрою, непосредственно землю у первісний стан. Чтобы не было мусора, чтобы если там, не знаю, помялись цветочки или еще прочее. Чтобы это все восстановили", - говорить Павло Потапчук, юрист інспекції з питань благоустрою.

Ялинкові базари працюватимуть ще тиждень. Не продані новорічні дерева віддадуть на переробку.