На тижні, що минає, завершився перший акт американської політичної драми і розпочався другий - Палата представників оголосила імпічмент Дональду Трампу і справа тепер піде у Сенат.

Процедура настільки складна, що за всю американську історію жодного главу держави - попри рішення нижньої палати - сенатори так і не звільнили. І серед тих ЗМІ, які традиційно недолюблюють Трампа, все більше нарікань - чому ж рішення конгресменів - для відставки недостатньо?

Тож ми, розуміючи, що Сенат вірогідно Трампа виправдає, все ж вирішили розібратися: а що змінилося б в Америці, якщо б сьогоднішній імпічмент уже був остаточним? Яка вона - Америка без Трампа? Альтернативна історія - в матеріалі Дмитра Анопченка.

Президент за будь-якої можливості зараз демонструє - йому байдуже. Конгресмени оголосили імпічмент? Так Сенат виправдає. Півкраїни проти нього? Так інша ж половина "за"! Скандали навколо нього постійні? Зате він не сходить з екранів!

І хоча удар по іміджу непоправний - в усіх американських школах на уроках історії тепер учитимуть про ще одного (третього за весь час існування американського президентства) главу держави, якому оголосили імпічмент.

12 годин тривало історичне засідання Палати представників. Конгресмени розпочали його о 9.00 а закінчували о пів на десяту вечора. І хоча вирок є "імпічмент", але для Дональда Трампа він фактично нічого не змінює - той лишається при владі. Такі правила колись прописали в американській Конституції. І якщо тоді (понад двісті років тому) всього одну статтю змінили б, то сьогоднішнє голосування для Америки миттєво перевернуло б усе догори дриґом.

Якби рішення про імпічмент насправді означало відставку, то інформаційні випуски по всьому світу нині були б приблизно такі:

"Дональд Трамп став третім президентом США, якому оголосили імпічмент. Відтепер він позбавлений влади".

"У Вашингтоні зміна владної команди. Майк Пенс - віце-президент, який весь час був у тіні, відсьогодні - перша особа США".

"Майк Пенс зараз у центрі американської політики".

Отже, якщо відставка Трампа таки відбулася б, уся увага була б прикута до чоловіка, який і справді не надто публічний, - Майка Пенса. Адже саме віце-президент у такому разі автоматично стає першою особою країни і не важливо, що його ніхто не обирав. Пенса мали б привести до присяги того ж дня, хоча й без пишної церемонії на Ганку Капітолія. І одразу йому передали б "ядерну валізу" й коди запуску балістичних ракет. От тільки правління Пенса було б недовгим він просто досидів би термін Трампа. Тобто до виборів восени. І Пенсу довелося б того ж дня розпочати перегони. І якщо стосовно Трампа сумнівів немає - він буде кандидатом від республіканців у 2020, то Пенса не факт, що й висунули б.

Зміна президента (нехай навіть менше ніж на рік) автоматично означала б повне перезавантаження команди. Ключові чиновники писали б заяви про відставку на ім'я нового очільника країни. І вже його воля, які підписати, а які ні. У Білому домі давно ходять чутки, що Пенс не спрацьовується з кількома впливовими посадовцями з найближчого оточення Трампа. Тож за Трампом пішли б і функціонери із гучними прізвищами. І насамперед - чистки торкнулися б Держдепу.

Тут, у Державному департаменті Сполучених Штатів, і самі визнають - весь цей час мають кадрові проблеми. Відтоді як після перемоги Трампа звільнили чиновників, які залишилися від Обами, частково й досі немає ключових призначень - люди в статусі в.о. працюють. Є лише один чиновник, який є майже всемогутнім, - Майк Помпео, улюбленець Трампа. Доки працює президент, працюватиме й він. Але якби зараз імпічмент завершився інакше, ми б з вами почули зовсім інші новини.

"Це означає серйозну зміну політики Сполучених Штатів, яку багато в чому визначав саме Держсекретар".

"Оля. у Києві занепокоєні. Чого чекати від президента Трампа, було хоча б зрозуміло, але яку політику проводитиме тепер новий президент, Пенс? Чи він буде жорсткішим із Росією, ніж попередник? Чи збереже військову допомогу Україні?".

"Оже, "велику мексиканську стіну" тепер ніхто будувати не буде?".

"Американське перезавантаження" точно означало б, що ідею-фікс Трампа - стіну на кордоні з Мексикою і фінансувати, і зводити припинили б. Тим більше, що гроші на неї беруть із військового бюджету. Окрім чинного президента, для якого вона стала символом, стіна нікому з політиків не потрібна. Та й інша адміністрація не провадила б настільки жорстку політику щодо мігрантів. Тобто за "умовного" Пенса Білий дім, може, й не афішував би кардинальні зміни, але точно згорнув би і депортації, і облави, і рейди.

"Українське питання" після імпічменту є настільки чутливим, що урізати або заморожувати військову та фінансову допомогу жодна адміністрація не буде. Собі дорожче. Київ зберіг двопартійну підтримку в Конгресі.

Ще два "конфліктні" напрямки - Китай і Росія. Щодо Пекіна то без жодних сумнівів, торгові війни припинилися б надто непередбачувані наслідки. А от до Москви "умовний" президент Пенс був би критичнішим, ніж чинний.

"А головне питання тепер, що робитиме 45-й президент? Знову обере телебачення?".

Новини. Несподіване рішення. Дональд Трамп повертається в шоу-бізнес! І обіцяє тепер завдяки впізнаваності - зробити шалені рейтинги новому телешоу, ведучим якого він став. Гонорари захмарні, бо жоден телеканал в історії ще не мав програми, яку веде екс-президент Америки!

Усе, що отримують у США президенти, які пішли з посади, - пожиттєву пенсію у 15-ть тисяч доларів на місяць та безкоштовну охорону для родини. Жодних гарантій недоторканності! Тож відставка для Дональда Трампа могла б означати нове переслідування - тільки вже не політичне, а кримінальне. Або щонайменше серію нових розслідувань: і щодо податків, і щодо бізнесу, і щодо рішень, ухвалених у Білому домі.

Тому, втративши посаду, він навряд чи повернувся б до управління родинним бізнесом, який формально передав синам. Натомість - точно конвертував би впізнаваність у телевізійні рейтинги. Уміння працювати з аудиторією та провокувати цього у Трампа не відняти. І він це обов'язково використовуватиме, коли піде з посади і не важливо, у 2020 чи 2024.

Отже, якою вона була б Америка без Трампа? Точно більш передбачуваною; вірогідно - менш конфліктною і різкою в міжнародній політиці.

Альтернативна історія, цікава річ, утім, від реального життя - дуже далека. А в реальності на країну чекає дуже напружений рік виборів, сенатська частина політичної драми щодо імпічменту. І нові сенсації.