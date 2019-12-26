А команда волонтерок із польського Любліна влаштувала до Різдва акцію. Зв'язала кілька сотень зимових шапок і шарфів для нужденних. Як працювали добрі феї і що отримали за свою роботу - в нашому наступному сюжеті.

У метро, в кафе і на роботі. Волонтерки з Любліна більше місяця працювали, не покладаючи рук. Івона - одна з авторок доброчинного задуму. Каже - нанизувала петлі щоранку по дорозі на роботу.

"Щоразу, коли трапляється вільна хвилинка, у транспорті чи вдома, я беруся за в'язання. Бо я знаю, що багатьом людям потрібна моя робота", - говорить Івона Трофименко, співорганізаторка акції.

Зимові шапки й шарфи призначені для нужденних тих, хто залишився без заробітку чи й без даху над головою.

"Сьогодні в нас є робота й дім. Але хто знає, що може трапитися завтра. Тому варто допомагати один одному. До того ж, це весело і приємно - такий девіз нашої акції", - говорить Івона Трофименко, співорганізаторка акції.

До доброї справи майстрині долучили і юних помічників. Завітали й до одного з люблінських дитсадків, аби навчити малят в'язати і піклуватися про інших.

"На жаль, є дуже багато байдужих людей. Вони кажуть, що не мають часу займатися благодійністю. Насправді ж, я думаю, що кожен може знайти час. Головне - бажання", - говорить Барбара Фатига, співорганізаторка акції.

Таку акцію рукодільниці влаштовують удруге. Торік до Різдва сплели близько двох сотень зимових наборів. Цьогоріч на різдвяній благодійній вечері роздали не менше.

"Сподіваюся, що наші подарунки сподобаються людям, служитимуть довго і добре зігріватимуть їх взимку. Адже ми вкладали в них часточку своєї душі", - говорить Анна Августиняк, співорганізаторка акції.

А взамін теплим сюрпризам трудівниці отримали щиру подяку.

"Дуже приємно одягати ці речі, бо люди виплели їх власноруч і з любов'ю. Неначе поділилися з нами своїм теплом", - говорить Малгоржата Шторч, власниця нової шапки й шарфа.

"Це чудова акція, тут справді святкова атмосфера. Я надзвичайно зворушений і вдячний цим людям", - говорить Казимир Баран, власник нової шапки й шарфа.

Про акцію польських волонтерок через соцмережі дізналися доброчинні організації з Британії та Нідерландів. І теж забажали долучитися до ініціативи в майбутньому.