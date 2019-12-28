Под Киевом мужчина до смерти избил 4-летнего сына [ Редактировать ]
В селе Великая Ольшанка (Киевская область) случилось страшное событие. Известно, что прохожий обнаружил едва живого ребенка. Так, 4-летний мальчик лежал посреди улицы в крови. Медикам не удалось спасти пострадавшего, передает "Информатор".
Позже правоохранители выяснили, что смертельные травмы ребенку нанес его родной отец. Врачи диагностировали у мальчика перелом правой руки, левой ноги, переломы ребер и костей черепа.
Когда полиция приехала в дом отца погибшего, то обнаружили его пьяным. На одежде и обуви подозреваемого остались следы крови.
44-летний мужчина рассказал, что не помнит как забил до смерти своего ребенка, так как был очень пьян. Его действия квалифицируются согласно части 2 статьи 115 (умышленное убийство). Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в киевском парке жестоко убили мужчину.
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