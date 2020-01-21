В то время когда большинство экспертов и политиков обсуждают нелестные высказывания премьера в адрес президента, хотелось бы обратить внимание на гораздо большие угрозы для страны, еще раз выявленные благодаря ставшим достоянием гласности "пленкам Гончарука".

Непредвзятый анализ публичных высказываний министров и руководителей НБУ за последние полгода уже приводит к выводу о том, что экономическую политику в стране определяют непрофессионалы. И "пленки Гончарука" только еще раз подтверждают этот неоспоримый факт.

Поэтому дело не в том, "простил" президент премьера или нет. Это вопрос сугубо политический. Намного важнее экономическая составляющая. На протяжении последних 6 лет вот уже третий премьер уверенно ведет страну к полному экономическому краху. Конечно, и 6 лет назад украинская экономика находилась далеко не в идеальном состоянии. Однако отмечались позитивные тенденции в основных секторах экономики - промышленности, сельском хозяйстве, банковско-финансовой сфере.

Сейчас же позитив сохраняется только в сельском хозяйстве (+1,1% за весь 2019 год), и получен он исключительно за счет хорошего урожая - не благодаря усилиям правительства, а в связи с благоприятными погодными условиям. Все остальное - в полном упадке, и в первую очередь - украинская промышленность: в ноябре 2019-го зафиксировано падение на 7,5%. При этом министр экономики Милованов заявляет: "Главная причина падения промышленности - мировые цены (!), а не укрепление курса гривни". Как говорится, комментарии излишни…

В то же время мы узнаем от самого Гончарука, что он "полный профан в экономике". Не будем спорить с премьером, с такой его самооценкой. Беда в том, что и остальные участники "совещания" отнюдь не выглядят профессиональными экономистами и финансистами, заботящимися о благе страны. Для них главная задача - не выведение страны из кризиса, а формирование "позиции", как правдоподобнее выдать экономические провалы за успех.

С такой "экономической политикой" Украина не просто не выйдет из кризиса, а достаточно быстро придет к полному экономическому краху.

Законопроекты, поданные действующим Кабмином в Верховную Раду (о земле, налогообложении, легализации игорного бизнеса, новый Трудовой кодекс и др.), только приближают полный экономический крах.

Спасение лишь в одном - немедленной отставке всего экономического блока Кабмина и правления НБУ, а также немедленном отзыве из парламента законопроектов правительства.

Увы, президент не отправил премьера в отставку, "дав ему шанс", и тем самым лишил шанса Украину.

Серьезная опасность для страны состоит и в том, что, отправив в отставку нескольких чинуш, президент назначит новых - столь же некомпетентных. И Украина продолжит двигаться к экономической катастрофе…

Вывести страну из кризиса, грозящего уже в этом году перейти в полную экономическую катастрофу, сможет только правительство национального спасения - правительство, сформированное не по принципу личных предпочтений президента (или предпочтений внешних управляющих), а по профессиональным критериям.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"