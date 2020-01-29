Те, кто подвергают СМИ цензуре или ограничивают их свободу, как следствие, подавляют обмен идеями, блокируют стремление к знаниям и поощряют злоупотребление властью. Об этом заявила член Мониторингового комитета ПАСЕ, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина во время рассмотрения на пленарной сессии ПАСЕ доклада лорда Джорджа Фолкса по медиасвободе и безопасности журналистов в странах-членах Совета Европы.

"Разумеется, в каждой стране - свой медиаландшафт. Угрозы безопасности журналистов и свободы СМИ также различны в разных государствах, что затрудняет их сравнение. Однако мы, парламентарии, не должны допускать ограничения свободы СМИ и прав человека ни в одной стране. Поэтому я призываю государства-члены Совета Европы проявить солидарность и приложить все усилия для защиты основного права на свободу слова на национальном и международном уровнях. Я убеждена, что только совместные усилия позволят обеспечить эффективную защиту "экосистемы СМИ" от угроз препятствованию деятельности журналистов", - заявила Юлия Левочкина.

В своем выступлении член Мониторингового комитета ПАСЕ напомнила о миссии журналистики, и соответственно, особой роли журналистов. Она отметила, что журналисты являются нашими важными союзниками, которые помогают в построении открытого общества и как зеркало отражают реальность, которую мы не всегда замечаем.

Народный депутат выразила согласие с лордом Джорджем Фолксом, который подчеркнул недопустимость того, что в странах-членах Совета Европы журналисты становятся жертвами убийств, физических нападений и подвергаются тюремному заключению.

По ее словам, последние данные всемирно известных неправительственных организаций вызывают серьезную обеспокоенность в связи с ограничением свободы СМИ во всем мире. В частности, ситуация в сфере СМИ сегодня является тревожной во всех постсоветских государствах, Турции, Венгрии, Мальте.

"Будучи украинским парламентарием, я не могу не признать, что, к сожалению, преступления против журналистов в моей стране остаются безнаказанными. Список убитых журналистов с 1995 года большой, виновные не понесли наказания. Только в 2019 году общественными организациями было зафиксировано 243 нарушения в отношении работников СМИ в Украине, 172 из которых - физические нападения, один журналист был жестоко убит. Более того, два законопроекта - о медиа и о дезинформации, представленные недавно украинскими властями, приведут к полному контролю власти над сферой масс-медиа, злоупотреблениям, цензуре и уголовной ответственности для журналистов", - рассказала Юлия Левочкина.

По итогам обсуждения, в котором принимала участие народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", ПАСЕ приняла резолюцию №2317. В этом документе Ассамблея призвала правительства всех стран-членов Совета Европы создать благоприятную среду для работы медиа и журналистов, а также пересмотреть национальное законодательство.

"В Европе прекрасно понимают, что под видом борьбы с терроризмом, обеспечения национальной безопасности и поддержания общественного порядка слишком часто имеют место непропорциональные меры, направленные на то, чтоб заставить журналистов молчать. Если мы хотим, чтобы Украина воспринималась в Европе как цивилизованное государство, к этим рекомендациям необходимо прислушаться и отказаться от намерений ввести новые законы, ограничивающих свободу слова", - прокомментировала принятую резолюцию Юлия Левочкина.