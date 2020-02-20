"Укрзализныця" запускает мессенджер для обращений пассажиров [ Редактировать ]
"Укрзализныця" запускает еще один канал коммуникации с пассажирами. Теперь обращаться в компанию люди смогут также через Facebook-мессенджер.
Информация об этом появилась на официальной страничке компании в Facebook.
"Теперь обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями можно в контактный центр "Укрзализныци" 0800-50-3111 и путем отправки сообщения в социальной сети Facebook", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с немецкой компанией.
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