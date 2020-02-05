"Укрзализныця" подписала Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству с компаниями Deutsche Bahn AG и DB Engineering & Consulting GmbH. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Партнерство с Deutsche Bahn является позитивным знаком для международных инвесторов и существенно улучшает инвестиционную привлекательность Украинской железной дороги для международного капитала и привлечения средств на обновление инфраструктуры и подвижного состава компании, - подчеркнул премьер-министр.

Цель сотрудничества - разработать концепцию для предоставления "Укрзализныци" необходимой управленческой и технической помощи в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания.

Известно, что Соглашение будет определять план постепенной трансформации украинской железной дороги в течение нескольких лет и включать такие услуги, как анализ и реорганизация различных направлений бизнеса и оптимизация операций и управления.

Для Украины важно повысить эффективность управления МПС и вывести ее на новый уровень по качеству услуг для пассажиров и клиентов, обеспечить переход к европейской модели рынка железнодорожных перевозок, - заявил член правления "Укрзализныци" Желько Марчек.

На начальном этапе стороны изучат состояние компании и составят Дорожную карту изменений.

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