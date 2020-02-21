Володимир Зеленський сьогодні записав спеціальне звернення щодо ситуації, яка склалася цього тижня. Давайте послухаємо.

"В історії кожної нації є часи, коли їй доводиться складати нелегкий іспит. Та відповідати на життєво важливі запитання: ми є чи нас немає? Ми натовп чи згуртований народ? Ми стадо чи ми нація? Ми мешканці чи громадяни? Неодноразово ми складали цей іспит успішно. Історія з коронавірусом на поверненням наших громадян - це черговий іспит для нашого суспільства. Кожен українець має чітко знати - моя держава мене не залишить. І не важливо, хто я: полонений моряк, політичний в’язень, активіст, що потрапив у підвали на окупованих територіях", - говорить Володимир Зеленський, президент України.