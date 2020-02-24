В понедельник, 24 февраля, в Киеве, на улице Новаторов, 22, с многоэтажного здания отлетают куски утеплителя. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Instagram.

К счастью, ни кому из прохожих пенопластовые плиты на голову не упали. На месте работала Киевская служба спасения КАРС.

Ранее мы писали о том, что в Одессе непогода "убила" пенсионерку. Так, на женщину посреди улицы из-за сильного ветра упало дерево.