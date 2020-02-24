Прощавай, Меркель: християнські демократи погодили дату обрання нового кандидата в канцлери [ Редактировать ]
Канцлерське питання. Німецькі християнські демократи призначили дату з'їзду, на якому обиратимуть голову партії і кандидати в канцлери. Коли він відбудеться, хто висуватиме свої кандидатури і як відмову Аннегрет Крамп-Карренбауер від канцлерських амбіцій висміяли на цьогорічному карнавалі? Тетяна Логунова розкаже.
Руки, складені в ромб, - знаковий жест Ангели Меркель, на шиї прикраса в кольорах німецького прапора, а перед нею знак "стоп". Цю фігуру Аннеґрет Крамп-Карренбауер організатори карнавалу в Майнці переробляли майже в останню мить. Хто ж знав, що лідерка християнських демократів передумає боротися за крісло канцлера?
"Наше завдання - насипати сіль на рану. Говорити про те, що бентежить людей. І, звісно, ми реагуємо на останні події. І якщо щось трапляється, ми актуалізуємо тематику карнавальної процесії", - говорить Дітер Вегнер, організатор карнавалу в місті Майнц.
Сьогодні цю та інші фігури на гігантських платформах провезли центром Майнца та інших міст, де проходить карнавал. Щоб у такий спосіб посміятися й навіть познущатися з політиків та їхніх помилок.
В офіційному Берліні не до жартів. Сьогодні християнські демократи знову зібралися на екстрене засідання. І нарешті визначилися з датою партійного з'їзду, на якому й оберуть нового лідера партії і кандидата в канцлери від ХДС. Зустріч призначили на 25 квітня.
Отже, за два місяці стане відомо, хто поведе партію на вибори замість Ангели Меркель. Кандидатів наразі четверо: бізнесмен Фрідріх Мерц, прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген і міністр охорони здоров'я Єнс Шпан. І всі вони хочуть якнайшвидше почути вирок однопартійців.
"Украй важливо домовитися про обрання нового лідера партії на позачерговому з'їзді партії. Останніми днями я відвідав багато партійних заходів і відчув, що нашим виборцям потрібна ясність у цьому питанні", - говорить Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини.
Симпатії виборців ХДС спробували оцінити й німецькі соціологи. Беззаперечного фаворита немає, серед лідерів - Мерц і Реттген.
"Важливо, щоб кандидата в канцлери обирали не за зачиненими дверима. Треба відкрито дискутувати, говорити про наші проблеми і перспективи. Партія готова і теж прагне цього", - говорить Норберт Реттген голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики.
Цікаво, що кожен п'ятий німець хотів би й далі бачити канцлером Ангелу Меркель. Хоч вона твердо заявила, що не передумає і не відмовиться від рішення піти з великої політики. Шістнадцяти років при владі - Меркель достатньо.
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