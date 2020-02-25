Національний рейтинг "Книга року": письменниця Марія Матіос втретє отримала нагороду [ Редактировать ]
Український книжковий "Оскар" уже втретє отримала письменниця Марія Матіос. Її книга "Букова земля" перемогла в національному рейтингу "Книга року" в номінації "Сучасна українська проза". Роман описує 225 років європейської історії. У книзі задіяні понад 550 персонажів. Свою перемогу Марія Матіос присвятила мамі.
Нагадаю, письменниця вперше стала лауреатом рейтингу "Книга року" 2005 з романом "Солодка Даруся". А у 2008 перемогла з твором "Майже ніколи не навпаки".
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