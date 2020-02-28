Жертвами свинячого грипу H1N1 стали 10 українців [ Редактировать ]
За останній тиждень в Україні жертвами свинячого грипу H1N1 стали 10 недужих, а заразилися - 217 тисяч, більше як половина з них - діти. Загалом, від початку епідемічного сезону від ускладнень після хвороби померло 48 українців, і жоден з них не був вакцинований.
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