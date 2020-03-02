Технические характеристики и эксплуатационные свойства мебели во многом зависят от качества фурнитуры. Выдвижные механизмы - одни из наиболее значимых в этом контексте.

Технические характеристики и эксплуатационные свойства мебели во многом зависят от качества фурнитуры. Выдвижные механизмы - одни из наиболее значимых в этом контексте. Они первыми выходят из строя, поэтому к выбору следует подходить с особой тщательностью. Приобрести такие комплектующие можно на сайте компании "ВиЯр", а из этой статьи вы узнаете об их разновидностях и особенностях.

Профиль

Мебельные направляющие обеспечивают беспрепятственное передвижение элементов в ограниченном пространстве и их фиксацию в горизонтальной плоскости. Механизмы предназначаются для ящиков, полок и других элементов. Сертифицированные изделия могут выдерживать значительный вес и имеют большой запас прочности.

Классификация

Существует большое количество выдвижных механизмов. Они отличаются следующими параметрами:

Тип передвижения полозьев - шариковый или роликовый. Первые работают в любой плоскости и выдерживают вес до 65 кг. Вторые стоят дешевле, но более шумные при эксплуатации и выдерживают до 25 кг.

Вариант крепления - классический или скрытый монтаж. Скрытые изделия имеют более сложную конструкцию, поэтому их стоимость на порядок выше. Используются при сборке эксклюзивной мебели, к которой предъявляются особые эстетические требования.

Выдвижение - полное и частичное. Для создания первых вариаций обычно используются шариковые механизмы. Вторые - оснащаются роликовыми системами, их функциональность ограничена.

Дополнительные механизмы - системы Push-to-Open и различного рода доводчики. Назначение первых - сделать возможным закрытие/открытие одним касанием, вторых - упростить эти процедуры после инициации пользователем. Наличие этих опций приводит к усложнению конструкции и удорожанию изделия, но повышает комфорт его использования.

Механизм выбирается с учетом веса, габаритов и типа изделий, которые будет обслуживать.

Где и как выгодно купить мебельные направляющие

Интернет-магазин "ВиЯр" предлагает впечатляющий ассортимент - в каталоге представлено несколько десятков наименований выдвижных механизмов. Качество изготовления подтверждено сертификатами соответствия и фабричной гарантией. Компания предлагает выгодные условия покупки: взвешенный прайс, различные формы оплаты, скидки, а также доставку по Днепру и области. Менеджеры проконсультируют каждого покупателя, помогут сделать правильный выбор и оформить заказ онлайн.