Верховна Рада розглядає поправки до законопроекту про ринок землі [ Редактировать ]
Верховна Рада сьогодні продовжує розглядати поправки до законопроекту про ринок землі. У першому читанні проект земельного закону депутати прийняли 13 листопада торік. На початку лютого парламент почав розгляд документа у другому читанні.
До документу було подано понад чотири тисячі поправок. На цей час обранці обговорили близько половини. За прогнозами, на остаточне голосування за законопроект - Рада може вийти тільки в середині квітня.
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