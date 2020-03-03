І знову повертаємося до парламенту. Щойно завершилося засідання фракції "Слуга народу". Біля Верховної Ради перебуває наша кореспондентка Лариса Зубенко. Отже, Ларисо, скажи, які новини? Чи все ж відбудеться перезавантаження уряду?

"Так буквально кілька хвилин тому слуги народу вже вийшли із будівлі Верховної Ради і розповіли нам декілька інсайдів. По-перше, на Кабмін чекає тотальне перезавантаження, за словами депутатів. На місце прем'єра таки просять Дениса Шмиголя. На своїх посадах залишаються міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Денис Малюська - міністр юстиції.

Щодо кадрових змін у правоохоронних органах - точної інформації у "Слузі народу" немає. А от за інформацією, яку повідомляє видавництво "РБК-Україна", вони також повідомляють, що Денис Шмиголь може бути новим прем'єр-міністром України. В Міністерстві розвитку громад та територій його замінить Олексій Чернишов чи Людмила Бугай. Міністром економіки замість Тимофія Милованова може стати Роман Жуковський. Дмитра Дубілета на посаді міністра Кабінета міністрів може замінити Олег Демчина. Мінфін може очолювати Ігор Уманський, а ось посаду віце-прем'єра по оборонній промисловості може зайняти Роман Поростильов. Також міністром соціальної політики може стати Марина Лазебна, яка зараз займає посаду голови Державної соціальної служби", - розповіла кореспондент "Подробиць".