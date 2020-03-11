І останні цифри щодо поширення коронавірусу в світі. Понад 121 тисяча випадків зараження, більш як чотири тисячі 300 смертей, 66 тисяч 200 одужали. За два місяці і два тижні новий тип вірусу охопив вже 117 країн.

Перші летальні випадки - зафіксували в Бельгії та Індонезії.

Посилені заходи безпеки запровадили в Іспанії та Польщі, в усьому світі скасовують масові події - концерти, спортивні змагання, дезінфікують громадський транспорт. У Нью-Йорку, через коронавірус, скасували конференцію, присвячену коронавірусу, її мала провести політична організація "рада з міжнародних відносин".

Світові лідери - уникають рукостискань, натомість - вклоняються під час привітання. У Євросоюзі заснували Фонд боротьби з поширенням Ковід-19, він становитиме 25 мільярдів євро.