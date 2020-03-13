В центре Киева женщина расстреляла экс-мужа и сбежала [ Редактировать ]
В четверг, 12 марта, в Киеве на Печерске случилось происшествие. Известно, что на улице Генерала Алмазова женщина ранила мужчину и сбежала. На место выехали патрули полиции и медики. По адресу они обнаружили пострадавшего с ранением ноги. Об этом сообщает "Информатор".
На месте нам сообщили, что подозреваемая является бывшей женой пострадавшего. Врачи оказали помощь раненному. Пуля попала мужчине в левое бедро.
Скорее всего, женщина произвела выстрел из травматического пистолета. После случившегося она скрылась. Что именно стало причиной конфликта, который закончился стрельбой - неизвестно. Для установления деталей инцидента на место вызвали следственно-оперативную группу.
Ранее мы писали о том, что мужчина зверски убил жену и задушил годовалую дочь.
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