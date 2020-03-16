В МЗС України закликають українців, які зараз перебувають за кордоном та не можуть повернутися, - не панікувати.

Консульства працюють у посиленому режимі, аби допомогти людям купити квитки на рейси, які прибудуть сьогодні до опівночі, коли закриється пасажирське сполучення. Тих, хто не встигне, теж обіцяють невдовзі повернути додому.