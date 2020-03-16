Дистанційна робота, податкові канікули та кримінальна відповідальність за зараження оточуючих. Боротися з коронавірусом нардепи вирішили новими законами. Як пропонують убезпечити українців від інфекції та як самі працюють в умовах карантину - бачила Ксенія Барвіненко.

Верховна Рада розпочала роботу у режимі карантину. На вході перевіряють температуру, а потрапити до будівлі парламенту можна лише в медичній масці, щоправда останнього правила дотримуються лише журналісти.

Стежити за засіданням парламенту журналісти можуть лише онлайн, бо ж депутати двома поверхами нижче - такі правила під час карантину. Але сьогодні нардепи вирішили, що пленарні засідання необхідно скасувати взагалі, навіть попри недорозглянутий земельний законопроект.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Ми повинні провести позачергове засідання і потім піти на карантин, якщо будуть ще питання національного масштабу, які потребують рішення Верховної Ради ми можемо зібратися, тому що наша задача зараз - допомогти країні вийти з кризи, але сидіти й займатися правками про землю ми зараз не повинні.

Вадим Рабінович, співголова фракції "Опозиційна платформа - за життя":

Ми поддерживаем решение завтра провести утром позачергову раду с 8 до 10, после этого нечего больше делать в раде никаким депутатам, мы первые должны показывать пример карантина в стране, во всем мире единственная гарантия не заражаться коронавирусом - это самоизоляция жесткая самоизоляция, люди должны понимать ответственность за себя и своих близьких. Пир во время чумы з продажей украинской земли невозможен, если завтра будет внесена в зал такая повестка дня, ни одна фракция кроме "слуг народа" в зал не явится, поэтому я надеюсь мы этот вопрос убрали.

На позачерговому засідання планують вирішити кілька питань. Перше - про боротьбу з коронавірусом. Навіть розробили законопроект, для спрощення процедури закупівлі медпрепаратів, звільнення від податків, а також затвердження надбавок для медперсоналу, який займається лікуванням інфікованих.

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу":

Надання моджливості населенню працювати дистанційно в умовах карантину, аби йти у відпустку. Заборонене проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійсненння заходів, у боротьбі з коронавірусом. Відведення внесення карантину до форс-мажорних обставин, адмін відповідальність за порушення обсервації, кримінальна відповідальність за умисне зараження людей.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя":

Ми пропонуємо дати можливість уряду обмежити експорт стратегічних речей, продуктів харчування і відповідному штабу, який зараз працює передбачити можливість транспортування продуктів харчування, в разі якщо цивільні перевізники не зможуть це забезпечити.Наша політична сила вимагає накласти мораторій на будь-яке відключення від можливості отримання комунальних послуг нашими громадянами під час карантину.

А ще в парламенті хочуть підвищити доступ до ліків та медичних виробів для українців. Зокрема і масок, які зараз в дефіциті.

Артур Герасимов, народний депутат, "Європейська солідарність".

Всі знають ситуація з масками, антисептиками і тестами, ось дуже яскрава картинка що сьогодні відбувається, і це бачить вся країна, окрім команди Зеленського, а те, що ми днями почули, що є десь 10 мільйонів масок, так де вони, чому вони не надаються людям.

Василь Мокан, представник кабінету міністрів в парламенті:

10 мільйонів масок буде розповсюджено по регіонах, наскільки мені відомо ведеться робота щоб забезпечити найближчим часом всю потребу, яка максимально необхідна для громадян.

А ще на позачерговому засіданні вирішуватимуть, як втримати економіку. Адже через карантин гроші втрачає і держава і приватні підприємці. Зокрема пропонують запровадити податкові канікули для бізнесу та відтермінувати виплати по кредитах.