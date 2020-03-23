Ситуационный центр Совета национальной безопасности и обороны разработал два электронных сервиса для мониторинга и борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Совета.

По их словам, новые сервисы были созданы для реализации мониторинга в областных центрах и обеспечения медицинских центров необходимыми ресурсами для борьбы с болезнью

"Первый сервис - кабинеты администраторов для областей в контексте мониторинга данных по заболеваемости. Второй - для администраторов больниц с инфекционными отделениями и дополнительных опорных больниц, которые были определены областями, по материально-техническому обеспечению и обеспечения медицинским персоналом",- отмечается в заявлении.

Все сервисы уже были протестированы и сейчас готовы для обслуживания больниц.

Напомним, что в Киеве зафиксированы уже 28 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.