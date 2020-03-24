Меланія Трамп здала тест на коронавірус [ Редактировать ]
Перша леді США здала тест на коронавірус. COVID-19 у неї не виявлено. Меланія Трамп була на зустрічі з делегацією з Бразилії, один із членів якої виявився інфікованим.
Дональд Трамп здав тест на коронавірус тиждень тому, Його результат також негативний. Нагадаю, раніше інфекцію підхопили двоє американських конгресменів та співробітник палати віцепрезидента.
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