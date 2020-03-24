Во вторник, 24 марта, в Житомире обнаружен еще один случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает мэр города Сергей Сухомлин в Facebook.

"Еще один положительный результат экспресс-теста на COVID-19 в Житомире", - написал Сухомлин.

Пациентка госпитализирована в инфекционное отделение больницы №1, ожидаются результаты из лаборатории.

Всего в Украине зафиксировано 83 случая заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также зафиксировали три смерти от covid-19.