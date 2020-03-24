В Житомире зафиксирован новый случай коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 24 марта, в Житомире обнаружен еще один случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает мэр города Сергей Сухомлин в Facebook.
"Еще один положительный результат экспресс-теста на COVID-19 в Житомире", - написал Сухомлин.
Пациентка госпитализирована в инфекционное отделение больницы №1, ожидаются результаты из лаборатории.
Всего в Украине зафиксировано 83 случая заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также зафиксировали три смерти от covid-19.
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