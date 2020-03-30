У Китаї можна виявити коронавірус за 10 секунд [ Редактировать ]
Виявити коронавірус за 10 секунд. Це вже можна зробити у районній лікарні Пекіна. Як передає агенція "Сіньхуа", у шпиталі працює нова система на основі штучного інтелекту. Вона допомагає сканувати та аналізувати томографічні знімки.
Зазвичай цей процес триває 15 хвилин. Також у цій лікарні працюють роботи, які доставляють медикаменти та здійснюють дезінфекцію.
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