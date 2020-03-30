Виявити коронавірус за 10 секунд. Це вже можна зробити у районній лікарні Пекіна. Як передає агенція "Сіньхуа", у шпиталі працює нова система на основі штучного інтелекту. Вона допомагає сканувати та аналізувати томографічні знімки.

Зазвичай цей процес триває 15 хвилин. Також у цій лікарні працюють роботи, які доставляють медикаменти та здійснюють дезінфекцію.