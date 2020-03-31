Во вторник, 31 марта, в Кировоградской области пьяный полицейский спровоцировал серьезное ДТП. Так, он на авто врезался в дерево, в результате чего погибла пассажирка. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сообщается, что 24-летний работник одного из отделений Долинского отдела полиции, находясь за рулем автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения, врезался в дерево

"В результате столкновения 19-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте ДТП, водитель доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Следователи территориального управления ГБР в Николаеве начали досудебное расследование смертельного ДТП, открыто уголовное дело. В случае доказательства вины виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять авто на срок до 3 лет или без такового.

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