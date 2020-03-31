Во вторник, 31 марта, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" может начаться в ближайшие недели, передает "РБК-Украина".

По его словам, процессы подготовки обмена продолжаются, однако они осложнены ситуацией с пандемией.

Сегодня финализируются списки, они обновляются. Были некоторые сложности, ведь не были допущены представители Красного Креста … Но мы получили подтверждение о немедленном отправления туда представителей Красного Креста. Я очень надеюсь, что, может, через неделю, через 10 дней, может, через две недели мы уже начнем проводить эти обмены.

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