В Киеве будут судить патрульного, который избил адвоката и его отца [ Редактировать ]
Инспектору патрульной полиции в городе Киеве, который избил адвоката и его отца, сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Инцидент произошел 27 марта 2020 на участке автомобильной дороги "Киев-Чернигов".
"По данным следствия, подозреваемый безосновательно применил к адвокату и его отцу силу и специальные средства, чем вызвал пострадавшим телесные повреждения", - сообщает ГБР.
Хулигана в форме будут судить за превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождается насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.
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