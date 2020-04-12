Инспектору патрульной полиции в городе Киеве, который избил адвоката и его отца, сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Инцидент произошел 27 марта 2020 на участке автомобильной дороги "Киев-Чернигов".

"По данным следствия, подозреваемый безосновательно применил к адвокату и его отцу силу и специальные средства, чем вызвал пострадавшим телесные повреждения", - сообщает ГБР.

Хулигана в форме будут судить за превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождается насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.