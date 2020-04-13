Лечение коронавируса: Зеленский обсудил ситуацию с наследным принцем ОАЭ [ Редактировать ]
В понедельник, 13 апреля, президент Украины Владимира Зеленского провел телефонный разговор с наследным принцем эмирата Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяна. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский поблагодарил эмиратскую сторону за гуманитарную помощь - высококачественные средства защиты для медицинских работников, а также за содействие в возвращении тысяч украинских граждан из ОАЭ и других стран мира.
Спасибо за гуманитарную помощь украинским медикам для борьбы с распространением коронавируса, которая спасет не одну человеческую жизнь. Объединенные Арабские Эмираты показывают пример эффективной борьбы с пандемией.
Он высказал предложение активизировать совместные усилия Украины и ОАЭ в борьбе с распространением коронавирусной болезни в мире.
Отдельно стороны обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности в сфере сельского хозяйства, развития дорожной и медицинской инфраструктуры в Украине.
Коронавирус не должен разрушить международную торговлю и экономические связи между странами. Для Украины критически важно развитие инфраструктуры - прежде всего современных больниц и качественных дорог. После коронавируса жизни продолжатся, и мы можем планировать инвестиции уже сейчас.
Напомним, Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса.
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