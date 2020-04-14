Якщо не виходить розійтись "полюбовно" - поділ усього майна та права власності

І подібних історій в Україні десятки. Тож як вибороти право бачитися з дитиною? І чи збалансована в Україні судова система в своїх рішеннях? Продовжать наші кореспонденти.

Розлучення та дівоче прізвище. А якщо не виходить розійтись "полюбовно" - поділ усього майна та права власності.

"Вопросы, как я сказал, с материальным разделом, и заканчивая вопросом ребенка".

Такий "поділ" заходить занадто далеко - батьки починають боротися за дитину. Частіше суд стає на сторону матері. Тут, як на війні - мета виправдовує усі засоби. Не цураються наклепу...

"Вона розповідає там, що колишній чоловік був там насильником, гвалтівником".

"Папа - это негодяй, папа - это алкоголик, негодяй".

Або ігнорують рішення суду.

Едуард Багіров, правозахисник:

Понимая, что каких-то правовых последствий для них может быть, а может и не быть. Мама считает, что ее интересы, ее желания, выше прав ребенка.

Чи можливо такого порушника притягнути до відповідальності? Як регулюється це питання, і чи контролюється воно взагалі? За даними Мін'юсту тільки за минулий рік в Україні зареєстрували майже 40 тисяч розлучень.

Едуард Багіров, правозахисник:

У нас дисбаланс прав папы и мамы в плане воспитания ребенка. Было есть и, к сожалению, в ближайшее время будет. То есть, законодатель у нас принимает такие нормы, и нормативные акты так прописаны, что в большинстве случаев защищаются права мам, а не папы.

І тривати "захист прав" може роками. Чи дозволити батьку бачитися з дитиною, а тим паче визначити, з ким вона буде проживати, для українських судів задача, як виявилось, складна. Адже сімейні тяжби розглядаються найдовше. Крім того, оскаржити рішення можна у кожній інстанції. Тож як домогтися зустрічей? Щоб регулярно бачитися з дитиною та приймати участь у вихованні - бажано домовлятися мирно. Такий крок, до того ж, допоможе уникнути судової бюрократії.

Євген Лосовський, адвокат:

Я всегда советую мамам, папам, определить для себя четко позицию, что вы можете в течение судебного рассмотрения с оппонентом, или оппонентами, что мы являемся той стороной, которая является оптимальной. То есть деньги у нас есть, доходы достаточно прогнозируемы.

Втім головне при розлученні батьків, зберегти права дитини на повноцінне спілкування з кожним із батьків.