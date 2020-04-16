Екологічне лихо у Черкасах. У місті роками зі зливної каналізації прямісінько в Дніпро б'є водоспад неочищених стоків. Хто скидає нечистоти у міську мережу - Станіслав Кухарчук з'ясовував.

Це територія одного з міських пляжів Черкас. І те, що берег засмічений відпочивальниками, лише пів біди. Буквально в 20 метрах від зони відпочинку в Дніпро впадає ціла ріка каналізаційних стоків.

Ось так кілька років поспіль цією трубою біжить потік нечистот. Каналізація призначена для відводу дощової та талої води з вулиць міста. Проте навіть у суху погоду напір стоків не зменшується, каже Олександр Шульга. Він впевнений: у зливову каналізацію вже давно незаконно врізалися підприємства - і скидають у Дніпро свої відходи. Сморід на березі стоїть нестерпний.

Олександр Шульга, житель Черкас:

Мы два года назад писали, ведь тут даже жир плавал. Сейчас что бизнесмену, ему же легче в Днепр смыть, чем потратить три миллиона на очистное сооружение.

Те, що зливають відходи промисловості, в екологічній інспекції навіть не сумніваються. Нещодавні лабораторні дослідження води це вкотре підтвердили. Концентрація фосфатів, амонію та хлоридів у нечистотах удесятеро перевищує допустимі норми.

Сергій Поліщук, заступник начальника екологічної інспекції центрального округу:

Призначення - відвід талих і дощових вод, розумієте про що я кажу!? Не можна через них скидати господарські чи побутові стоки, тому мова іде про те, що сюди скидають господарські і побутові стоки.

Минулого року за незаконне скидання стоків більш як на 500 тисяч гривень оштрафували комунальне підприємство, на балансі якого зливова каналізація. Але комунальники пояснюють: нічого вдіяти з урізанням у дощову каналізацію не можуть: не мають таких повноважень. І визнають: таких недобросовісних підприємців у Черкасах десятки, якщо не сотні.

Олексій Мельник, директор комунального підприємства "Челуаш":

Законності прийти на перевірку до них у приватний сектор, або на приватну фірму і сказати - покажіть мені всю свою територію і лазити по всіх закутках. Ми ж знову таки - не маємо такого права.

Вихід із ситуації комунальники бачать тільки один: встановити на зливових каналізаціях коштом державного і міського бюджетів локальні очисники. А доки це питання лише у проєкті, екологічна інспекція й далі нараховує підприємству штрафи. А нечистоти - як стікали в Дніпро, так і досі стікають.