Волонтери безкоштовно роздають антисептик пенсіонерам Черкащини [ Редактировать ]
Ефективні волонтери дедалі частіше підставляють плече неефективній державі. Допомагати пенсіонерам в умовах карантину взялися охочі у Черкасах. Причому "виручають" не лише з харчами, а й засобами захисту - роздають антисептик. Для цього придбали аж 20 тисяч літрів розчину.
Вже більше місяця у Черкасах суворий карантин. Хворих на коронавірус щодня більшає. Індивідуальні засоби захисту від інфекції хоч уже і не в дефіциті, проте придбати їх не кожному по кишені. Середня вартість літрової пляшки антисептику в магазині коштує від 130 гривень. Микола Павлович каже: якщо одноразову маску він може хоча б продезінфікувати, то зі спиртовим розчином для рук - геть біда.
Олександр Пилипенко, житель Черкас:
Ну, тоді я хліба не куплю, або ще щось не куплю, як придбаю такий…
Аби хоч якось допомогти нужденним пенсіонерам, благодійники стали роздавати антисептик безкоштовно. На вході до одного з міських супермаркетів для цього відвели спеціальне місце. Волонтери віддають в руки не більше однієї півлітрової пляшки, адже бажаючих чимало. Щоб запобігти шахрайству, кожна людина заповнює анкету і показує паспорт, який підтверджує пенсійний вік.
Беріть анкету, беріть ручку, он там стіл - заповнюйте. У кого є паспорта, беріть анкету!
Благодійники ще від початку карантину почали допомагати пенсіонерам - продуктовими наборами. А от з антисептиками була справжня проблема - ще кілька тижнів тому їх ніде було купити. Щоб їх придбати, волонтерам довелось напряму звернутись до виробника розчину - і той, ініціативу підтримав.
Юлія Іщенко, керуюча проектів Благодійного фонду:
З початком епідемії, ми роздаємо людям не тільки продуктові набори, а й маски. Але подивилися, що люди жаліються, що їм немає чим обробити руки, життєві обставини змушують їх вийти в лікарні, в аптеки, магазини - і вони не мають засобів захисту.
Аби вистачило всім, благодійники заготували 20 тисяч літрів антисептику. Його роздаватимуть або при вході до супермаркетів, або на касах.
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