Соціальна дистанція та маски: американці відкрили пляжний сезон [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах частина регіонів відкрила купальний сезон. Ідеться, зокрема про Техас, Теннессі, Міссісіпі, Джорджія тамтешні губернатори не зобов'язували жителів залишатися вдома.
Водночас у штатах, де ситуація з COVIDом гірша, наприклад, у Нью-Йорку - усю прибережну зону оточили червоною стрічкою. Ті ж, хто таки потрапив до океану - обіцяють дотримувати соціальної дистанції.
Вікторія, жителька штату Техас:
Більшість людей у масках, тож ми почуваємося у безпеці. Усі тримають дистанцію один від одного - ризик інфікуватися мінімальний. Я очікувала на це кілька місяців карантину - я дуже щаслива.
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