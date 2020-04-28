У світі на коронавірус захворіли вже понад три мільйони сорок тисяч людей. Померли майже 212 тисяч, вилікувалися - понад 890 тисяч. Найбільше інфікованих у США понад мільйон громадян.

У Європі лідирує Іспанія - майже 230 тисяч хворих. У Італії зафіксували найменшу кількість добових випадків COVIDу за останні півтора місяця 1700 людей. А у Британії за минулу добу найменша кількість жертв коронавірусу за місяць 360.

Водночас у ВООЗ запевняють: пандемія завершиться не скоро. Найбільше там занепокоєні зростанням кількості хворих в Африці, Східній Європі, Латинській Америці та деяких країнах Азії.