У США коронавірусом інфікувався мільйон людей [ Редактировать ]
У світі на коронавірус захворіли вже понад три мільйони сорок тисяч людей. Померли майже 212 тисяч, вилікувалися - понад 890 тисяч. Найбільше інфікованих у США понад мільйон громадян.
У Європі лідирує Іспанія - майже 230 тисяч хворих. У Італії зафіксували найменшу кількість добових випадків COVIDу за останні півтора місяця 1700 людей. А у Британії за минулу добу найменша кількість жертв коронавірусу за місяць 360.
Водночас у ВООЗ запевняють: пандемія завершиться не скоро. Найбільше там занепокоєні зростанням кількості хворих в Африці, Східній Європі, Латинській Америці та деяких країнах Азії.
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