Вчені математично розрахували, коли завершиться епідемія коронавірусу. Науковці Сінгапурського Університету технологій і дизайну створили математичну модель, за допомогою якої обробили дані щодо розповсюдження захворювання у 87 країнах світу. Результати виклали в мережу. Щоправда, з коментарем - це всього лише прогноз: цифри будуть оновлюватися. Та й у жодному разі сприймати цю інформацію як гарантію або передбачення - не варто.

Тим не менше, ось деякі результати. Китай, Південна Корея та Нова Зеландія одужають першими, а найдовше хворітимуть Албанія, Катар і Бахрейн.

Прогноз для України такий: якщо динаміка захворюваності збережеться на нинішньому рівні, наша країна подолає COVID-19 на 99 відсотків 28 травня, а остаточно - 7 липня.

Ну, а яка динаміка натепер і які плани має український уряд щодо поступового скасування карантину, - розкажуть мої колеги.

128 українців одужали від коронавірусної інфекції. Померли 19. Такі офіційні дані за добу. Нових випадків зараження коронавірусом виявили 401. Серед інфікованих -- 25 дітей та 94 медпрацівники. Втім попри стале збільшення кількості хворих, влада анонсує поступовий вихід країни з карантину. МОЗі заявляють - Україна може уникнути прогнозованого післявеликоднього спалаху хвороби лише за умови дотримання всіх карантинних заходів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:

Як тільки з'являється можливість пом"якшення карантину, ми одразу будемо проводити зняття тих чи інших обмежень, але це можливо якщо лише буде дозволяти відповідна ситуація. ми розуміємо, що таке відновлення економіки, що таке робота нашої країни і ми все робимо задля того, щоб якомога швидше ми могли зробити зняття цих обмежень і зробити пом"якшення для економіки.

При цьому скільки українців реально захворіли на СOVID-19 протягом епідемії точно сказати ніхто не береться. Адже більшість переносить хворобу без загально відомих симптомів. Тим часом українська влада готує план виходу із карантину. П'ять етапів, без конкретних термінів. Зокрема, планують відкрити 281 ринок. Відповідне рішення, як очікується, Кабмін має прийняти завтра. Як послаблюватимуть карантин в Києві, сьогодні розповів Віталій Кличко. За словами очільника столиці, план складається із двох етапів.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Це не зняття обмежень, а їх послаблення. якщо за тиждень-два після їх запровадження ми не побачимо стійкої динаміки захворювання, тоді будемо переходити до другого етапу при погіршенні ситуації будемо повертатись до карантину.

Перший етап - із 12 травня в столиці відкриють непродовольчі магазини площею не більше 300 кв.м, перукарні, салони краси, кав'ярні, які зможуть готувати каву на виніс, адвокатські та нотаріальні бюро, парки, сквери та продовольчі ринки. На другому етапі мають відкритися школи, дитячі садочки, дитячі майданчики та зони відпочинку. При цьому про запуск громадського транспорту в Києві поки що не йдеться.