Під Києвом у будинку для стареньких виявили коронавірус [ Редактировать ]
Коронавірус у будинку для стареньких. Інфекцію виявили під Києвом, у селі Зазим'я. Дві людини померло. Всього в будинку мешкали тринадцятеро людей літнього віку. Перевіряють на коронавірус усіх. Навколо будівлі встановили карантинну зону та чергує поліція.
Поширення недуги обговорювали сьогодні і на селекторній нараді президента, і у профільному міністерстві. Докладніше про ситуацію - далі у матеріалі.
За час спалаху інфекції всього в Україні підтвердили 9 866 випадків коронавірусу. З них одужали вже понад тисяча людей, 250 померли.
Госпіталізації потребували 3 093 пацієнти. За минулу добу 456 нових випадків. Найбільше у Чернівецькій і Тернопільській областях та в Києві.
За інформацією МОЗ встановлюють діагноз зараз лише за результатами ПЛР-тестування. Збільшити кількість перевірок планують завдяки вітчизняним тестам. Чергову партію від українського виробника сьогодні доправили до обласних лабораторій та столиці. У МОЗ анонсують і пом'якшення карантину щодо планової меддопомоги.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
В нас на сьогодні надається тільки ургентна медична допомога. Все, що стосується планової - обстеження в медичних закладах, прийому у поліклініках - вони зараз неможливі. Як тільки дозволить наша епідеміологічна ситуація зробити - відкрити поліклініки, ми відразу це зробимо.
На брифінгу в МОЗі сьогодні не обійшли увагою питання медичної реформи. Її планують перереформувати. Збентежив міністерство аудит системи охорони здоров'я - скорочення медпрацівників, зниження зарплати і неоплачувані відпустки. При цьому протести медиків почалися ще до старту другого етапу. Але зглянулися лише зараз.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми вже закінчуємо цей аудит, ми запропонуємо найближчими днями, підкреслюю - найближчими днями реальний механізм, яким чином ми будемо фінансувати всі ці заклади, яким чином ми будемо реформувати нашу медицину , ми не будемо йти тим шляхом, яким йшли.
Нагадаю, другий етап медреформи стартував першого квітня. Він стосується вторинної ланки медицини, до якої входять вузькопрофільні фахівці. Відповідні лікарні перейшли на змішану систему фінансування - гроші їм виділяє Національна служба охорони здоров'я. І якщо їх бракує - медзаклад змушений кошти шукати сам, або ж закривати відділення.
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