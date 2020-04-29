Скорочення у Київській психіатричній лікарні: психічно хворі опиняться на вулицях [ Редактировать ]
Поки в МОЗі триває аудит, психіатричні лікарні готуються до масових скорочень. Припускають,- не зможуть приймати пацієнтів, якщо друга хвиля медреформи продовжить розхитувати медицину, скорочуючи фінансування. Подробиці - далі.
Модерні скульптури у дворі, репродукції відомих картин на корпусі. Це так звана Павлівка. Київська психіатрична лікарня імені Павлова. Найбільша у Східній Європі. Вона відрізняється від подібних закладів. Лікарі постійно беруть участь у міжнародних програмах впровадження передового досвіду лікування.
Дмитро Лебедев, заступник головного лікаря Київської міської психіатричної лікарні № 1 імені І. П. Павлова:
В прошлом году среди клиентов нашего реабилитационного центра около 20 человек с диагнозом шизофрения, инвалидов 2 группы - трудоустроились. Это исключительный результат.
Але у зв'язку з другим етапом медреформи, що розпочався з першого квітня, заклад перевели на часткову самоокупність і радикально зменшили фінансування. Під загрозою скорочення - понад тридцять відсотків медичного персоналу. Кого не звільнять - піде сам, бояться в закладі. Адже за новим бюджетом зарплатня - мінімальна.
Інна Кривегина, завідуюча дитячим відділенням Київської міської психіатричної лікарні № 1 імені І. П. Павлова:
Медсестры которые у нас работают, это специально обученные для работы в психиатрии, имеющие опыт работы с душевнобольными. Они имеют навыки...ну пока даже врач дойдет до больного, они в состоянии оказать помощь первую. Тоже самое санитарочки.
А це призведе спочатку до падіння якості лікування, а потім і до зменшення кількості пацієнтів, яких може приймати психіатрична лікарня.
Михайло Ігнатов, заступник головног олікаря Київської міської психіатричної лікарні № 1 імені І. П. Павлова:
А каких выгодно лечить? А каких невыгодно лечить? И окажется что самых тяжелых пациентов, в том числе и учасников АТО вообще лечить невыгодно. Эти тарифы которые установлены заздалегить убыточны. Чем больше мы больных пролечим - тем больше убыток будет.
В'ячеслав Мішиєв, головний лікар Київської міської психіатричної лікарні № 1 імені І. П. Павлова:
В городе Киеве 45 тыс. человек находящихся на учете у врача-психиатра. 25 тысяч з них являются инвалидами по псих. заболеваниям. Это тяжелые формы. Если общество готово что возле метро будет сидеть психический больной, на улице будет сидеть...это масса, это 45 тысяч, господа я повторяю. Это хороший районный центр.
Лікарі розповідають - пандемія тільки загострила проблему. Зараз у закладі щонайменше двоє пацієнтів із COVID-19, ще п'ятеро під підозрою. Їх наразі перевіряють.
Михайло Ігнатов, заступник головного лікаря Київської міської психіатричної лікарні № 1 імені І. П. Павлова:
Особенно ударила эта ситуация в условиях эпидемии. Больные неотложкой поступают, если есть температура мы проверяем, бывает выявляем. И проводим изоляцию, у нас же инфекционное отделение есть.
Тут є навіть апарат штучної вентиляції легень. Ось він. Колектив почав стукати в усі двері - доки ще є час, аби все не розвалилося. І, о диво - медиків начебто почули.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
Дефіцит складає 155 млн гривень, тобто це 22% від того що було профінансовано в тому році. Це жахливі цифри, і така ситуація відбувається по багатьох псих. лікарнях. Я вважаю що такі речі недопустимі, коли мова йде про медицину, здоров'я, долю працівників.
У такій ситуації зараз майже всі психіатричні лікарні країни. І вже найближчого часу стане зрозуміло - чиновники справді почули медиків чи тільки зробили вигляд.
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