Військова розвідка прикрила виробництво шкідливих для здоров'я антисептиків. Небезпечні засоби виготовляли в Київській області. Загалом, під час обшуків вилучили 13 тонн спиртових сумішей та 30 тонн горючих матеріалів невідомого походження. Жодних документів на сировину виробники не мали.

Саморобні антисептики постачали не лише пересічним громадянам, а і до Збройних сил України. Тепер, лихо-бізнесменам загрожує від восьми до десяти років позбавлення волі і конфіскація майна.