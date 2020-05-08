У Запоріжжі на ринку торгівці напали на журналістів. Наші кореспонденти саме приїхали перевірити, як працюють базари і чи не порушують карантин. Що ж намагалися приховати продавці, що аж полізли в бійку? Дивіться далі.

"Бахчисарай" - один з ринків у спальному районі Запоріжжя. На вході - ні температурного скринінгу, ні - засобів дезинфекції.

Покупцям тут явно раді, а ось пресі - не дуже. З порога зустрічають нецензурною лайкою.

Поснимай себя, задницу свою!

Товар на полицях не прикритий. Між покупцями і продавцями захисного екрану нема.

Ірина, продавчиня:

Вот про маски, про рукавицы, да, говорили. А это - не говорили.

Немає і антисептиків. Борис, продавець м'яса, шукає під прилавком дезінфектор. Та марно.

Борис, продавець:

Та есть он где-то. Просто сейчас это. Может в машине. Только пришли, только приехали, выложились. Есть у нас все. Есть.

Нехтують правилами і покупці.

Ну, почти ж - маска есть.

Згодом захисною плівкою прилавки таки обмотали.

Сейчас там видео вам поскидывают - как обрабатывается рынок каждый день. Они снимали это все.

Та замість обіцяного відео з дезінфекцією, на журналістів кидаються з кулаками.

Я масочку одену. - А че ты прячешься? Сними маску!

Агресивного парубка вгамували. Але хто він - не відомо. Керівництва ринку на роботі нема.

Я не представитель администрации. - А хто ви? - Мы предоставляем только услуги. У нас не рынок, а предприятие.

Чому на ринку "Бахчисарай" порушують санітарні умови роботи, - обіцяли з'ясувати у Держпродспоживслужбі.

Віктор Шершнев, керівник Держпродспоживслужби в Запорізькій області:

По результатам работы этой рабочей группы у меня будет информация, и мы дальше уже примем окончательное решение. Но в любом случае, здесь решение будет за органами местной власти и Нацполиции.

Перевірять чиновники й інші ринки.