9 мая с площади Славы в Киеве колона ретроавтомобилей проехала улицами столицы, останавливаясь у памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

У обелиска «Город-герой Киев» на площади Победы народные депутаты от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ спели знаковую для сегодняшнего дня песню «День Победы».

В каждой строчке которой звучит радость и гордость за выдержку и стойкость, мужество людей, переживших войну и одержавших в ней Победу.

Проспект Победы (бывшее Брест-Литовское шоссе) назван в честь освобождения Киева от нацистов. Брест-Литовское шоссе стало свидетелем тяжелых лет оккупации, и по нему же шли освободители города.

Следующая остановка – у монумента воинам-танкистам.

Легендарный танк Т-34 был установлен на постаменте в 1968 г. в честь 3-й гвардейской танковой армии, освобождавшей Киев. Интересно, что боевая машина с полным экипажем и расчетом десантников на борту добралась до места вечной стоянки и поднялась на постамент своим ходом. В 1982 г. памятник был дополнен стелами с землей из городов-героев.

Сегодня в Одессе и Житомире, в Харькове и Сумах, и других городах Украины проходит автопробег «Спасибо за Победу!», инициированный ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМОЙ – ЗА ЖИЗНЬ, и всюду звучит песня «День Победы».