Конфликт на Донбассе продолжается, хаотичная кадровая политика разрушает систему госуправления, вместо поддержки граждан и экономики в приоритете погашение масштабных внешних заимствований - таковы ключевые итоги работы власти. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", где обсуждали первый год президентства Владимира Зеленского.

Как отметил Юрий Бойко, первые шаги новой власти относительно мира были оптимистичными. "Начался обмен пленными, вернули корабли, было проведено разведение войск, состоялась встреча в "нормандском формате". Потом - ступор. Это была первая ошибка президента, когда не хватило политической воли идти дальше по пути мира и подключать все политические силы к данному процессу", - сказал он.

И если, по словам политика, те вопросы, которые были на поверхности, а именно: "снятие неприкосновенности с депутатов, хотя забыли о снятии неприкосновенности с самого президента, уменьшение количества парламентариев", - Зеленскому удались, то с более сложными вопросами начались провалы.

Прежде всего - это касается кадровых ошибок. "Министров назначали на три недели, на два месяца назначали губернаторов. Такая легкомысленная кадровая политика привела к нарушению вертикали власти в целом. Власти в стране нет, потому что люди, которых поставили, не знают, что это такое, и не способны управлять", - подчеркнул Юрий Бойко.

"Вторая ошибка была сделана, когда пришла эпидемия. То, что с самого начала объявили карантин, это было правильное решение. Но дальше был принят антикризисный бюджет, который как минимум вызвал недоумение. Безработным, которых более двух миллионов в стране, дают 7 млрд грн., а на обслуживание долгов, на финансовых спекулянтов, которые выкупили облигации, - 144 млрд грн.

МВФ сегодня раздал 20 млрд долл. по программе экстренного финансирования. Украина не обратилась за этой помощью, хотя имела возможность получить примерно 2,7 млрд долл. Мы уже отдали МВФ 1,6 млрд долл. в прошлом году, не получив ни одного транша, а суммарно за 2019-2021 гг. отдадим 4,4 млрд долл. По программе «stand-by» нам за два года обещают 5 млрд долл., то есть получается, что мы берем новые кредиты просто чтобы расплатиться по старым. И при этом нам ставят условия – примите закон о земле, о банках, сейчас будут требовать не прекращать медицинский геноцид, который называют медицинской реформой. Этот непрофессионализм и стремление покромсать бюджет и выполнить все выплаты внешним спекулянтам - это катастрофическая ошибка", – сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он подчеркнул, что в условиях форс-мажорных обстоятельств нужно провести переговоры по реструктуризации внешней задолженности. "Выплаты нужно перенести как минимум на два года. Сегодня в мире так делают все страны, которые хотят поддержать собственных граждан. Также нужно бороться за кредиты на инфраструктурные проекты. Но при этом никто не должен выдвигать нам требования о принятии каких-то законов, по кадровым вопросам или продолжению медреформы", - подчеркнул Юрий Бойко.