В Україні стартує новий етап послаблення карантину [ Редактировать ]
Попри зростання кількості інфікованих СOVID-19 уже завтра в Україні стартує новий етап послаблення карантину. Від 5 червня повноцінно запрацюють ресторани і бари відвідувачів можна буде вже приймати у залах, а не лише на літніх терасах. Літнім людям не обов'язково дотримуватись самоізоляції. У храмах відновлять служби. А з 10 червня відчинять двері кінотеатри та санаторії. Поновлюється і авіасполучення: спершу внутрішнє, потім міжнародне.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
З 5 червня ми відновимо внутрішні перельоти. З 15 червня - закордонне авіасполучення. Так само, ми хочемо, аби з 5 червня кафе і ресторани почали приймати відвідувачів всередені закладів. Звичайно, всі правила по дистанції, дезінфекції мають виконуватися. Я бачу, що у нас в цьому питанні є нормальний діалог з бізнесом, тому перешкод, впевнений, що не буде.
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