Попри зростання кількості інфікованих СOVID-19 уже завтра в Україні стартує новий етап послаблення карантину. Від 5 червня повноцінно запрацюють ресторани і бари відвідувачів можна буде вже приймати у залах, а не лише на літніх терасах. Літнім людям не обов'язково дотримуватись самоізоляції. У храмах відновлять служби. А з 10 червня відчинять двері кінотеатри та санаторії. Поновлюється і авіасполучення: спершу внутрішнє, потім міжнародне.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: