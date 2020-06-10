Украинские безработные получат "миллиардную" компенсацию [ Редактировать ]
Кабмин принял решение о выделении трех миллионов гривен для помощи по безработице.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
По информации, количество безработных за период карантина в Украине увеличилось на 78% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.
На заседании правительства было принято решение о предоставлении Фонду страхования на случай безработицы дополнительно 2,972 млрд грн для выплаты помощи по безработице на безвозвратной основе.
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